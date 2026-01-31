ورش عمل "الشارقة لريادة الأعمال" تمنح المشاركين معارف تطبيقية

الشارقة في 31 يناير/ وام/ نظّم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 خلال فعاليات اليوم الأول سلسلة من ورش العمل المتخصصة ضمن منطقة "أكاديمية المهرجان" قدّم من خلالها إطاراً عملياً متكاملاً لتمكين رواد الأعمال والمشاركين من اكتساب معرفة تطبيقية وأدوات عملية تسهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتهم المالية والتقنية والإبداعية .

وركّزت الورش على محاور أساسية شملت إدارة المال والاستثمار وتحليل بيانات الموقع الجغرافي وأتمتة الأعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وبناء مصادر دخل مستدامة لصنّاع المحتوى بما يدعم انتقال الأفكار الريادية من مرحلة التصور إلى نماذج عمل قابلة للنمو والتوسع.

وقدمت شهد عبدالهادي، الشريكة المؤسسة لمبادرة Women Who Invest ورشة بعنوان "إتقان المال 101 ما يجب فعله وتجنّبه في الادخار والاستثمار" سلطت خلالها الضوء على أساسيات الادخار وإعداد الميزانية والاستثمار مع التركيز على الشؤون المالية الشخصية وواقع إدارة الأعمال.

وفي ورشة حملت عنوان "بيانات جغرافية تصنع الفرق: تحويل البيانات الجغرافية إلى أرباح" عّرف إيزياس توماس بيجو رئيس تصميم تجربة وواجهة المستخدم في السنة الثانية بكالوريوس علوم الحاسوب بجامعة "هيريوت وات" بدبي المشاركين في ورشة على كيفية توظيف بيانات الموقع الجغرافي وتحويلها إلى ميزة تنافسية واستراتيجية للشركات الناشئة .

وفي ورشة "أتمتة الأعمال بالذكاء الاصطناعي" استعرض فيليب رايد خبير تقنيات التسويق ومؤسس نادي Find Your Freedom Club مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمهم الشركات لإجراء محادثات مع العملاء المحتملين والحاليين إضافة إلى أبرز أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي.