"المصور الصحفي المستقل" تمنح جائزة المركز الأول مناصفة لمشروعين في "اكسبوجر 2026"

الشارقة في الأول من فبراير / وام / أعلنت لجنة تحكيم النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2026" فوز المصور جوش إديلسون عن مشروع "الجحيم: كاليفورنيا تشتعل" والمصورة نيكول تانغ عن مشروع "أوكرانيا: أقصر وداع" بالمركز الأول مناصفة ضمن "جائزة المصور الصحفي المستقل" .

جاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات المهرجان حيث سلّم سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجوائز للفائزين وتسلم المصور جيمس كلارك الجائزة بالنيابة عن المصورة نيكول تانغ وذلك بحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والمصورين والمهتمين بالشأن الفني تزامناً مع تكريم الفائزين ضمن برنامج "عدسة العالم" في الحفل ذاته.

و جاء اختيار الفائزين من قائمة قصيرة ضمّت ثمانية مشاريع تأهلت للمرحلة النهائية واستحق المصوران الجائزة تقديراً لمشروعهما اللذين رصدا تحولات كبرى على الساحتين الدولية والبيئية إذ وثق مشروع "الجحيم: كاليفورنيا تشتعل" لجوش إديلسون الآثار الكارثية والتحولات البيئية القاسية الناتجة عن الحرائق في الولاية الأمريكية بينما جسدت نيكول تانغ في مشروعها "أوكرانيا: أقصر وداع" الأبعاد الإنسانية خلال الحروب والأزمات.

وكرمت سعادة علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن برنامج "عدسة العالم" 6 مصورين و6 مصورات بواقع مصور واحد ومصورة واحدة من ست قارات آسيا و إفريقيا و أمريكا الشمالية و أمريكا الجنوبية و أوروبا وأوقيانوسيا في مبادرة تؤكد دور المهرجان كجسر ثقافي عالمي يجمع بين الشعوب من خلال الصورة ويقدّم سرديات بصرية تنطلق من السياق المحلي لتخاطب الوجدان الإنساني المشترك عالمياً.

وكرم المهرجان من إفريقيا المصور النيجيري أويوولي لاوال عن مشروع "حماة البيئة المجهولون" والمصورة المصرية أمينة قدوس عن "الذهب الأبيض" ومن آسيا المصور الصيني كيتشون تشانغ عن "أحزان النهر الأصفر" والمصورة الفلسطينية سمر أبو العوف عن "خارج غزة" ومن أوروبا المصور السلوفيني سيريل جازبيك عن "ما بين سطوع الضوء وبياض الثلج" والمصورة سفيت جاكلين عن "عندما يتلاشى الدخان".

ونال التكريم من أمريكا الشمالية المصورة الكندية أمبر براكن عن "يوميات من مقاومة شعب ويتسويتين" والمصور المكسيكي فيليكس ماركيز عن "انتظارات بلا وجهة" ومن أستراليا وأوقيانوسيا المصورة أليثيا كيسي عن "الأرض المفقودة" والمصور جويل بنغيغي عن "خارج السياق" ومن أمريكا الجنوبية المصور البيروفي أليساندرو تشينكو عن "ثمن الأرض.. من يدفع الكلفة؟" إلى جانب المصورة البيروفية آنا سوتيلو عن مشروع "عالم متعدد الأقطاب".

وتجسد "جائزة المصور الصحفي المستقل" إلى جانب "برنامج عدسة العالم"، التزام "اكسبوجر" بمنح القضايا الإنسانية والبيئية المعاصرة بعداً عالمياً بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً دولياً للحوار الثقافي والإبداعي من خلال الصورة وإبراز قوة السرد البصري في نقل التجارب الإنسانية بعدسات مصورين من جميع أنحاء العالم.