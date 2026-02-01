103 محكمين و58 خبيراً في مركز عجمان للتحكيم 2025

عجمان في الأول من فبراير / وام بلغ عدد المحكمين في مركز عجمان للتحكيم التابع لغرفة عجمان في نهاية العام الماضي 103 محكمين ووصل عدد الخبراء إلى 58 خبيراً، في مؤشر يعكس التطور المتسارع في الكفاءات التحكيمية والخبراء المنتسبين للمركز وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز دوره ورفع كفاءته في تقديم خدمات تحكيمية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

وكشف هندي عبيد المطروشي، أمين عام مركز عجمان للتحكيم، أن نسبة معالجة طلبات خدمة التحكيم بلغت 100%، كما وصلت نسبة معالجة طلبات خدمة تسجيل الخبراء 100%، بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح أن حرص المركز على تصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات، أسهم في خفض الإجراءات اللازمة للتقديم على الخدمات بنسبة 24%، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى رضا المتعاملين.

ويهدف المركز إلى توفير وسائل بديلة لحل النزاعات عبر تعزيز دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بشكل عادل ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة التحكيم وأهميته في تسهيل الأعمال وتحقيق العدالة وتأهيل الكفاءات الوطنية وبناء قدرات وطنية متخصصة في التحكيم، إلى جانب العمل على تطوير اللوائح والإجراءات .