مجلس "الإمارات الصحية" يناقش تقرير الأداء السنوي 2025

دبي في الأول من فبراير/ وام / ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال اجتماعه الأول لعام 2026، تقرير الأداء السنوي لعام 2025، وربطه بالتوجهات المستقبلية وبرامج التطوير المعتمدة.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضره سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء المجلس .

وأكد العلماء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المنتظمة، لافتاً إلى أن مؤشرات عام 2025 تمثل قاعدة أساسية لتوجيه سياسات العمل وبرامج التطوير خلال عام 2026، مضيفاً: "يتيح تحليل مؤشرات الأداء السنوية توجيه الموارد والبرامج التشغيلية وفق أولويات واضحة، ويعزز كفاءة التخطيط المؤسسي، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية وجودتها، وينسجم مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الصحي".

وأضاف: "تعكس نتائج الأداء لعام 2025 اتساق الخطط التشغيلية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتؤكد أهمية اعتماد مؤشرات الأداء كمرجعية في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي".

و اطلع المجلس على توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، وذلك ضمن منظومة المتابعة المؤسسية المعتمدة، الهادفة إلى تعزيز الحوكمة، وترسيخ نهج التقييم المستمر للأداء، ودعم تكامل الأدوار بين اللجان المختصة، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للمؤسسة لعام 2025، والتي شملت المصروفات والإيرادات وإحصائيات أعداد المرضى ومستوى الالتزام بتنفيذ الميزانية، حيث جرى تحليل هذه المؤشرات في إطار تقييم كفاءة إدارة الموارد المالية، وقياس أثر السياسات المالية المعتمدة على استدامة الخدمات الصحية، ودعم القدرة على مواصلة توسيع نطاق الخدمات المقدمة وفق المتطلبات التشغيلية للمؤسسة.

وتناول اجتماع المجلس كذلك نتائج الأداء المؤسسي للعام 2025، والتي شملت تقييم الأداء الاستراتيجي والتشغيلي وأداء الخدمات الصحية، إضافة إلى استعراض مستوى التقدم في المشاريع التحولية الكبرى، وخطة المشاريع التحولية للدورة الرابعة لعام 2026، باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتحديث نموذج العمل الصحي وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية لمتطلبات المستقبل.

وأكد أعضاء المجلس أهمية البناء على مخرجات عام 2025 بوصفها منطلقاً لتطوير السياسات والبرامج التنفيذية خلال عام 2026، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم مستهدفات الدولة في قطاع الصحة على طريق تحقيق مئوية الإمارات 2071.