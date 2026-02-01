أحمد بن سعود يشهد بطولة حرس الرئاسة للجري في رأس الخيمة

رأس الخيمة في الأول من فبراير/ شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، بطولة حرس الرئاسة للجري التي أُقيمت على كورنيش القواسم، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس قيادة حرس الرئاسة في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة عددٍ من ضباط وأفراد الحرس، إلى جانب مشاركة مجتمعية من مختلف الفئات العمرية، وبحضور كبار المسؤولين.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تعكس حرص قيادة حرس الرئاسة على تعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع ضمن مهامها الأمنية والوطنية.

وهنّأ الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي قيادة حرس الرئاسة بهذه المناسبة، مؤكداً أن هذه الذكرى تجسّد مسيرةً حافلةً بالعطاء والتميّز، ومشيداً بالدور الوطني الذي تضطلع به القيادة في حفظ الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأشار الشيخ أحمد بن سعود إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يعكس رؤية قيادة حرس الرئاسة في تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر ثقافة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة صحي، بما يسهم في بناء مجتمعٍ أكثر وعياً وحيوية، ويعزّز قيم الانتماء والولاء للوطن.

وفي ختام البطولة، كرّم الشيخ أحمد بن سعود الفائزين والمشاركين، مثمّناً جهود اللجنة المنظمة وجميع القائمين على إنجاح الفعالية، ومتمنياً لقيادة حرس الرئاسة دوام التوفيق ومواصلة مسيرة الإنجازات في خدمة الوطن والمواطن.