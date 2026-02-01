اختتام مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية في أبوظبي

أبوظبي في الأول من فبراير/ وام / اختتمت في أبوظبي أعمال مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 أول فعالية من نوعها تعقد في الشرق الاوسط تركز على مستقبل العمل الجمركي ودور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الامن الجمركي.

واستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا، حيث شكل منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية المتقدمة في المجال الجمركي.

وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة كما شهد المعرض المصاحب عرض أحدث الحلول والتقنيات الذكية .