راشد المهيري بطلا لكأس الإمارات للقدرة

أبوظبي في الأول من فبراير/ وام/ توج معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفارس راشد محمد عتيق المهيري بطلاً لكأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم.

وأقيم السباق في نسخته الثانية، اليوم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ونظمته جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد مشاركة 87 فارساً وفارسة.

حضر مراسم التتويج سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس لجنة القدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.

وحصد البطل الفوز على صهوة "سيتوين دي غزال" لإسطبلات "إسناد"، محققا 3:26:36 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.04 كلم/ساعة، وجاءت وصيفة بفارق ثانية الفارسة ليا فندركيركوف، على صهوة الجواد "زلتين" لإسطبلات "إف 3 "، مسجلة 3:26:37 ساعة، وثالثاً الفارس سعيد عبد الله المهيري، مع "هايلاند لارزاك" لإسطبلات "إف 3 " أيضاً بزمن قدره 3:26:52 ساعة.