"الحمرية" بطلا للجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الشاطئي

الفجيرة في الأول من فبراير/وام/توج فريق الحمرية للتجديف الحديث بطلا للجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الشاطئي، التي نظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أمس، على شاطئ قدفع في إمارة الفجيرة.

وأحرز فريق الحمرية 16 ميدالية متصدرا الترتيب العام، فيما حل نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ، وجاء نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثالثا محققا 4 ميداليات .

وتوج الفائزين كل من محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد ماجد العليلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد.