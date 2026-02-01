تعديل وزاري في الكويت وتعيين جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية

الكويت في الأول من فبراير/ وام/ صدر اليوم في دولة الكويت مرسوم أميري بإجراء تعديل وزاري، يقضي بتعيين كل من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية وعمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة بودي وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتورة ريم الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة والدكتور يعقوب الرفاعي وزيرا للمالية ‘ وذلك وفقا لما أوردته اليوم وكالة الأنباء الكويتية.

