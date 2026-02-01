وفد إعلامي إماراتي يغادر اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة

دبي في الأول من فبراير/ وام/ بتنظيم نادي دبي للصحافة، يغادر اليوم وفدٌ إعلامي إماراتي إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وتحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، من خلال تنظيم "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي"، وذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عبدالرحمن المطيري.

ويضم الوفد الإماراتي المشارك أكثر من 100 من القيادات والرموز الإعلامية في دولة الإمارات، ويشمل نخبة من الفنانين والمنتجين وقيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيفاً من الكُتّاب، والصحافيين، وصُنّاع المحتوى، والمؤثرين، كما يضم الحدث نخبة من أهم القيادات الإعلامية والصحافية وأبرز الكتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي في دولة الكويت.

ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي" وفعاليات متنوعة ولقاءات مهنية وزيارات ميدانية لعدد من الجهات الإعلامية الكويتية، إلى جانب جلسات نقاشية تسلط الضوء على أفضل الممارسات الإعلامية وفرص التعاون المستقبلي.