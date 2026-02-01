البرازيلي ماتشادو يتوج بلقب النسخة 67 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية

أبوظبي في الأول من فبراير/ وام/ توج المقاتل البرازيلي كايو ماتشادو بالنزال الرئيسي في النسخة الدولية 67 من سلسلة بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البريطاني توم بريز، بالضربة القاضية الفنية عقب 58 ثانية من انطلاقة النزال في وزن خفيف الثقيل، وذلك خلال منافسات البطولة، التي أقيمت أمس في صالة مركز أبوظبي للمعارض" أدنيك".

كما فاز المقاتل سليفستر شيبفمبو من زيمبابوي، على البرازيلي غوستافو ريبيرو، في وزن الريشة، بقرار الحكام.

توج الفائزين في النزال الرئيسي، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وشهد المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، رئيس اللجنة المنظمة، والبطل العالمي حبيب نور محمدوف، والبطل اسلام ماخاشيف.

وفي بقية النزالات فاز الروسي رشيد فاغابوف،على الكازاخستاني سنجار أديلوف في نزال قوي وشرس، بقرار الحكام، في وزن الحر 59كجم.

وفي نزال السيدات فازت الهولندية بينيتا فان روج، على الأوزبكية زلفية كورباشوفا عن طريق الإخضاع، في وزن الحر55 كجم.