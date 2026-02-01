منظومة  الضمان الصحي في دبي تسجل نمواً قياسياً خلال 2025

دبي في الأول من فبراير/ وام / أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الصحة بدبي، أن عدد المستفيدين من منظومة الضمان الصحي في الإمارة تجاوز 4.9 مليون مستفيد خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.6 مليون في عام 2024، محققاً نمواً بنحو 6.5%، فيما ارتفع عدد المطالبات التأمينية إلى نحو 49.6 مليون مطالبة، مقابل 43.69 مليون مطالبة عام 2024، مسجلاً نمواً بنحو 13.5%، ما يجسد اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية المتميّزة التي توفرها المنظومة، ويؤكد قدرتها على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

وأشارت البيانات إلى أن شبكة منظومة الضمان الصحي في دبي تضم 3,936 مقدماً للخدمة الصحية، و140 وسيط تأمين، و43 شركة تأمين، و16 جهة لإدارة المطالبات التأمينية .

وقالت أسماء الشريف، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة بدبي: إن المؤشرات التشغيلية لعام 2025 تؤكد النمو المتواصل والمستدام في منظومة الضمان الصحي، وهي نتائج تعزز الثقة في متانة البنية التشغيلية للمنظومة، وتدعم جاهزيتها الاستباقية وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع في الإمارة.