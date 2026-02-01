بني ياس بطلا لكأس "أم الإمارات" للجوجيتسو والعين وصيفا

أبوظبي في الأول من فبراير/ وام/ توّج نادي بني ياس بلقب بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي اختتمت منافساتها اليوم في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، بعد يومين حافلين بالنزالات القوية والمستويات الفنية العالية، بمشاركة لاعبات أندية وأكاديميات الدولة، وسط حضور جماهيري لافت من الأسر والعائلات.

وحلّ نادي العين في المركز الثاني، فيما جاء نادي الجزيرة في المركز الثالث في الترتيب العام، في ختام جسّد روح التنافس الشريف ومعاني الفخر والاعتزاز برياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة.

شهد المنافسات، وشارك في تتويج الفائزات، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأشادت معالي سناء بنت محمد سهيل بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الارتقاء بالرياضة إلى مستويات عالية من التميز والإبداع، مؤكدة أن بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة النسائية في الدولة، والدور المحوري للأسرة في دعم بناتها وتشجيعهن على الاستمرار في ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهن بصورة مستدامة.

وقالت معاليها: «تعكس هذه البطولة أهمية البيئة الأسرية في مسيرة الفتاة الرياضية، حيث يبدأ الدعم الحقيقي من المنزل، عبر ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والثقة بالنفس، وهي قيم ترافق الفتاة إلى بساط المنافسة وتنعكس بوضوح في أدائها وتعاملها مع التحديات».

وأضافت: «دعم الرياضة النسائية يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على العطاء، ويمنح الفتيات فرصاً حقيقية لاكتشاف إمكاناتهن ضمن إطار أسري وطني داعم يواكب تطلعات التطور والتميّز».

بدوره قال سعادة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس: " كأس “أم الإمارات” بطولة غالية تحمل اسماً عزيزاً وقيمة وطنية كبيرة، وبني ياس اعتاد أن يكون حاضراً على منصات تتويجها. هذا الإنجاز امتداد لمسيرة نجاح طويلة تعكس الاهتمام المستمر بالرياضة النسائية داخل النادي. نثمّن دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، ونبارك لبناتنا هذا التتويج الذي يضيف صفحة مضيئة جديدة إلى سجل بني ياس الحافل".

من جانبه، هنأ سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، الأندية الفائزة، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة رئيسية ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو النسائية وبناء قاعدة قوية من اللاعبات القادرات على تمثيل الدولة في مختلف المحافل. وقال: «المستويات الفنية التي شهدتها البطولة تعكس حجم العمل المتواصل من الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبات ضمن بيئة تدريبية متكاملة، كما أن الحضور الأسري في المدرجات يعكس ارتباط هذه الرياضة بالمجتمع ودورها في ترسيخ قيم إيجابية لدى الأجيال».

وأضاف: «نحرص في الاتحاد على توفير منظومة بطولات تمنح اللاعبات فرص الاحتكاك والتطور المستمر، بما ينسجم مع خطط إعداد المنتخبات الوطنية، ويعزز من جاهزيتهن للاستحقاقات القارية والعالمية، ويجسد الإهتمام بالبرامج النوعية في عام الأسرة».

وقال محمد خميس الجنيبي، والد اللاعبة عائشة الجنيبي لاعبة المنتخب الوطني ونادي بني ياس: «بطولة كأس “أم الإمارات” للجوجيتسو تجسد الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر هذه الرياضة حتى أصبحت جزءاً من ثقافة بيوتنا، وأسهمت في صناعة بطلات نفتخر بهن. ودور الأسرة أساسي في هذه الرحلة؛ فوجودنا في المدرجات وتشجيعنا لبناتنا يمنحهن الثقة والحافز لتقديم أفضل أداء، ويعزز فيهن قيم الالتزام والانضباط داخل البساط وخارجه".