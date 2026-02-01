خبيران إيطاليان يشيدان بدور دبي في استقطاب العلماء والابتكار

دبي في الأول من فبراير /وام/أشاد باولو إميليو فرانسيسكي الشريك في مؤسسة Daniela Rhodes Independent من إيطاليا وزوجته الدكتورة دانييلا بارجيليني رودس العالمة في مجال البيولوجيا التركيبية والجزيئية والحائزة على إحدى الجوائز العالمية في علوم الحياة والطب بما حققته دولة الإمارات من تطور علمي ومعرفي متسارع حيث تمضي الدولة بخطى واثقة نحو مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجالات العلم والتكنولوجيا.

جاء ذلك على هامش القمة العالمية للعلماء المقامة حاليا في مدينة جميرا بدبي بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم.

وأعرب فرانسيسكي عن إعجابه الكبير بزيارته الأولى لدبي، مؤكدا أن ما شاهده فاق جميع توقعاته، لافتا إلى أن دبي مدينة شديدة الحداثة والتنظيم والوصول إلى هذا المستوى المتقدم لم يكن ليحدث لولا جهود ضخمة ورؤية واضحة وتعاون دولي واسع.

وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة خلال القمة العالمية للعلماء وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي تمس جميع أفراد المجتمع لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولا تاريخياً قد يوازي في أهميته اختراع العجلة مع التأكيد على ضرورة تعظيم فوائده وضبط مخاطره بما يحفظ القيم الإنسانية.

من جانبها قالت الدكتورة دانييلا بارجيليني رودس إنها انبهرت بما رأيت في دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة حتى أنني منذ وصولي أرى إنجازات تتفوق على أفضل مدن العالم.

وأضافت أن أكثر ما لفت انتباهها هو حجم الاستثمار في العلم والعلماء والاهتمام الكبير بالتقدم العلمي، مشيرة إلى أن هذا النهج سيجعل الإمارات خلال سنوات معدودة في طليعة الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وأكدت رودس استنادا إلى تجربتها الأكاديمية ومحاضرتها في جامعة نيويورك أبوظبي وجود اهتمام متنام بالاستثمار العلمي في الدولة، مشددة على أهمية تعزيز هذا التوجه من خلال زيادة الاستثمارات في المجالات العلمية إلى جانب التركيز على الاستثمار في الشباب.

ولفتت إلى ضرورة تمكين الشباب الإماراتيين من خوض غمار العلوم ليكونوا علماء المستقبل، مؤكدة أن الإمارات تمتلك مقومات فريدة تجمع بين استقطاب العلماء العالميين وبناء جيل جديد من العلماء المواطنين.