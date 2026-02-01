"البلديات والنقل" تنفذ مشروع طريق سد مبزرة التاريخي بتكلفة 16 مليون درهم في العين

العين في الأول من فبراير/وام/ بدأت دائرة البلديات والنقل العمل في مشروع تصميم وإنشاء طريق سد مبزرة التاريخي، ضمن المشاريع التنموية البارزة في مبادرات تطوير المرافق العامة في منطقة العين، بميزانية إجمالية تقارب 16 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية في منطقة مبزرة الخضراء وتوفير مسار آمن ومتكامل يسهل الوصول إلى السد التاريخي الشهير.

ويركز المشروع على إنشاء طريق وفق معايير تصميمية حديثة، يتيح مسارًا مباشرًا للوصول إلى السد التاريخي، مع مراعاة السلامة المرورية والحفاظ على التضاريس الطبيعية.

ويعد سد مبزرة أحد أبرز المعالم الطبيعية في منطقة العين، لما يتمتع به من ملامح جبلية وتنوع بيئي غني، ما يجعله وجهة مفضلة للزوار من مختلف الفئات.

وأكد سعادة المهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام البلدية، أن المشروع يأتي ضمن التزام الدائرة بتطوير الوجهات الطبيعية والسياحية التي تميز منطقة العين، والتي تشكل جزءًا من هويتها.

وأضاف أن منطقة مبزرة الخضراء تحظى بمكانة خاصة لدى أفراد المجتمع والزوار، ما يستدعي تحسين الوصول إليها عبر تجربة تنقل آمنة وسلسة تحافظ على الطابع الطبيعي للموقع.

ويتضمن المشروع، المتوقع الانتهاء منه في يونيو المقبل، تحسين الطرق المحيطة وربط المسار الحالي بمنطقة مبزرة الخضراء، إلى جانب إنشاء منطقة وقوف آمنة للمركبات تتيح للزوار الاستمتاع بالإطلالات الجبلية الخلابة، بما يتماشى مع توجهات الدائرة لتطوير شبكة الطرق المرتبطة بالوجهات السياحية والارتقاء بجودة الحياة بشكل عام.

كما تشمل أعمال المشروع تحسينات مرئية وبيئية تساهم في دمج معالم الطريق مع المشهد الطبيعي المحيط، إضافة إلى معالجة المنحدرات والتكوينات الجبلية بما يضمن تجربة تنقل سلسة وآمنة للزوار.