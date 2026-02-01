محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو على هامش بطولات الفجيرة للتايكواندو

الفجيرة في الأول من فبراير/ وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن استضافة البطولات الرياضية الدولية في الفجيرة تأتي انطلاقًا من دور الرياضة في تطوير المجتمعات، وتأكيدًا على التزام إمارة الفجيرة بتعزيز مكانتها في قطاع الرياضة على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، الدكتور تشوي تشونغ وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك على هامش استضافة إمارة الفجيرة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، وبطولة كأس العرب للتايكواندو.

وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للقطاع الرياضي، وحرصه الدائم على دعم المبادرات والمنافسات التي تقام على أرض الفجيرة والتي تسهم في تطوير تنافسية المنظومة الرياضية على مستوى الدولة.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية الدولية في الارتقاء بالألعاب الرياضية وتنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أهمية الشراكات وتبادل الخبرات، وتمكين المواهب الرياضية، وتعزيز قيم التنافس الإيجابي في جميع المنافسات.

من جانبه، أعرب الدكتور تشوي تشونغ وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حسن الاستقبال، مثمناً الدعم الذي تحظى به الرياضة في الإمارة، والمستوى التنظيمي المتقدم الذي يعكس جاهزية الفجيرة الدائم لاستضافة كُبرى المحافل الرياضية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وسعادة عبدالله السماحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتايكواندو، وسعادة نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو.