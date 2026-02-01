شراكة بين "دبي لأصحاب الهمم" و"أورا ديفيلوبرز" لدعم بطولات فزاع 2026

دبي في الأول من فبراير/ وام/ وقع نادي دبي لأصحاب الهمم وشركة «أورا ديفيلوبرز»، اتفاقية شراكة لدعم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2026، إلى جانب أنشطة وفعاليات النادي المختلفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال المبادرات والمساهمات المجتمعية.

ووقع الاتفاقية عن نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس الإدارة، ومن شركة «أورا ديفيلوبرز» المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بحضور منى خليفة حماد، عضو مجلس إدارة النادي، ولانا ساويرس، الرئيس التنفيذي التجاري للشركة.

وأكد بالرقاد أن دعم وتمكين أصحاب الهمم يحظى باهتمام وتوجيه مستمر من القيادة الرشيدة، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تنسجم مع استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع وترسيخ مفهوم التمكين المجتمعي.

وأوضح أن الاتفاقية تعكس حرص «أورا ديفيلوبرز» على دعم أصحاب الهمم والمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم، وتأهيلهم للاندماج الكامل في المجتمع.

من جانبه، أكد المهندس نجيب ساويرس، أن الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم وبطولات فزاع الدولية تمثل خطوة مهمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في مجال الاندماج المجتمعي وتمكين الإنسان.

وأشار إلى أن التزام الشركة ببناء مجتمعات مبتكرة ومستدامة لا يقتصر على الجوانب العمرانية، بل يمتد ليشمل دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية الشاملة التي تفتح آفاقاً جديدة للإبداع وتعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع.