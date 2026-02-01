فوز "الحبتور" وذئاب دبي" في كأس دبي الذهبية للبولو

دبي في الأول من فبراير/وام/ حقق فريقا الحبتور وذئاب دبي الفوز على فريقي غنتوت وجهانجيري، في ثاني أيام منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026، المقامة حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 6 أندية وبمعدل هانديكاب 20 جول.

وقاد محمد الحبتور فريق الحبتور لتحقيق الفوز على فريق غنتوت، بقيادة علي المري، بنتيجة 10 أهداف مقابل 5.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور، عروضه القوية، وتمكن من التفوق على فريق جهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري، بنتيجة 8 أهداف مقابل 6.

وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة في الجولة الأولى من البطولة 47 هدفاً خلال 6 مباريات، بمعدل 15.6 هدفاً في المباراة الواحدة، وتصدر سلفا جوريتش قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.