خبيران هنديان يؤكدان دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الابتكار العلمي

دبي في الأول من فبراير /وام/أشاد العالمان الهنديان البروفيسور راجيش غوبكومار مدير المركز الدولي للعلوم النظرية والبروفيسور سبينتا آر واديا المؤسس والمدير السابق للمركز بدور الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في تطوير العلوم، مؤكدين أنه لا يزال غير قادر على ابتكار أفكار جديدة بمستوى الاكتشافات العلمية الإنسانية.

جاء ذلك على هامش القمة العالمية للعلماء المقامة حاليا في مدينة جميرا بدبي بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم.

وقال البروفيسور راجيش غوبكومار لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في توجيه الباحثين واستبعاد بعض الفرضيات لكنه لا يستطيع بعد أن يحل محل العلماء في ابتكار نظريات جديدة، مشيرا إلى أهمية تطوير أنظمة قادرة على فهم العالم الفيزيائي وقوانينه لتصبح أكثر فاعلية في المستقبل.

من جانبه أكد البروفيسور واديا أن الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في دعم العلوم والهندسة لكنه يتطلب الحذر فيما يتعلق بالتحقق من صحة النتائج، منوها بإنه أداة مفيدة لاكتشاف الأخطاء وتسريع الابتكار.

وأضاف أن التحدي الرئيسي يكمن في التحقق العلمي متوقعا تحسنا مستمرا لقدرات الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت تماما كما يتعلم البشر ويطورون مهاراتهم.