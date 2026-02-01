عالما نوبل يشددان على دور المعلمين والشغف في تطوير الجيل العلمي

دبي في الأول من فبراير /وام/سلط حائزا جائزة نوبل البروفيسور روجر كورنبرغ من الولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور دانكن هالدين من المملكة المتحدة الضوء على أهمية التعليم والإصرار في مسيرة العلماء، مؤكدين أن بناء الجيل العلمي يتطلب شغفا مبكرا وتوجيها من المعلمين والمرشدين.

جاء ذلك على هامش القمة العالمية للعلماء المقامة حاليا في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم.

وشدد البروفيسور كورنبرغ لوكالة أنباء الإمارات "وام"،على أن التقدم العلمي لا يتحقق إلا من خلال التجربة والخطأ، مؤكدا أن الإصرار في مواجهة الفشل اليومي هو جوهر العملية العلمية، موضحا أن أبحاثه تركز على فهم المعلومات الوراثية في الجينوم ودورها في توجيه أنشطة الكائنات الحية، معربا عن أمله في أن يتيح المستقبل تعديل هذه المعلومات لتحسين أدائها.

ودعا الشباب إلى ممارسة العلوم ليس للثراء أو المتعة فحسب بل لما تحمله من قيمة إنسانية ورضا شخصي عميق، مؤكدا أن الإصرار على التعلم والاكتشاف هو ما يصنع العلماء الذين سيقودون الابتكار في المستقبل.

وأوضح البروفيسور هالدين أن وجود معلمين متميزين في المراحل المبكرة من التعليم يلعب دورا محوريا في تحفيز الشباب على الاهتمام بالعلوم، مشيرا إلى أن الدول تحتاج إلى شريحة من المجتمع تتمتع بالوعي التكنولوجي والعلمي لتكون قادرة على تطوير واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال.