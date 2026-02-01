فتح باب التسجيل في بطولة دبي لصيد الأسماك

دبي في الأول من فبراير/وام/أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن بدء استقبال التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، المقرر إقامتها من 5 إلى 8 فبراير الجاري في مقر النادي بدبي هاربور.

واعتمدت إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة التعليمات الخاصة بالمسابقة، حيث تم تحديد جوائز مالية تبلغ 195 ألف درهم، بواقع 140 ألف درهم مقدمة لأصحاب المراكز العشر الأوائل في فئة سمك الكنعد، و30 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لفئة سمك السيكل، ويضاف إلى الجوائز المالية المقدمة من النادي، مبلغ 25 ألف درهم لبطل موسم سمك الكنعد مقدمة من دلما مارين.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن المسابقة تأتي انطلاقاً من حرص النادي ومساهماته الدائمة في الأنشطة المجتمعية، حيث تجمع هذه المسابقة هواة الصيد من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، للتنافس في جو ترفيهي اجتماعي مع الالتزام بالقوانين المعمول بها لدى الدولة.