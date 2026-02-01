كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور... 13عاماً من النجاح والتألق

أبوظبي في الأول من فبراير/وام/ تواصل مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور ترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة، محققة نجاحاً لافتاً على مدار 13 عاماً، بفضل زخمها التنافسي، والمشاركة الواسعة، والاحترافية العالية في التنظيم وفق أعلى المعايير العالمية.

تُعد المسابقة ركيزة أساسية في استدامة رياضة الصيد بالصقور، إذ تسهم في إعداد جيل واعٍ بقيم الصقارة وأبعادها الثقافية، وصون الموروث الوطني، وتطوير هذه الرياضة عاماً بعد عام.

وجسدت المسابقة، في نسختها الحالية، معاني الترابط الأسري، انطلاقاً من إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، من خلال حرص العائلات على متابعة الفعاليات، وحضور الأبناء لتسلم الجوائز، ومشاركة مختلف الفئات العمرية من النساء في المنافسات، وتشجيع الأبناء على التمسك بالرياضات التراثية، لما لها من أثر ملموس في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.

وحظيت المسابقة التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير الماضي، في ميدان الفلاح بأبوظبي، بمشاركة 830 صقاراً، و3300 صقر، وشهدت تنافساً مميزاً اتسم بروح إيجابية حملت شعار «لا خاسر»، وتركت أثراً كبيراً في نفوس المشاركين من مختلف الفئات، على مستوى الرجال والسيدات.

وبالتزامن مع فعاليات المسابقة، تم تنظيم منافسات أشواط الخليجيين، بمشاركة 424 صقراً و109 صقارين، بواقع 92 صقراً و23 صقاراً من مملكة البحرين، و129 صقراً و44 صقاراً من المملكة العربية السعودية، و45 صقراً و16 صقاراً من دولة الكويت، و5 صقور وصقار واحد من سلطنة عُمان، و153 صقراً و25 صقاراً من دولة قطر، في مشهد يجسد الاهتمام الخليجي الكبير بهذه الرياضة التراثية، ودورها المحوري في الحفاظ على الإرث الثقافي المشترك.

وسجلت النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2026، التي أقيمت بالتزامن مع البطولة، مشاركة كبيرة ومنافسات قوية من ملاك الصقور وهواة الصقارة، وشملت مختلف الفئات، مع رصد العديد من الجوائز، لاسيما أنها استقطبت أفضل وأجمل أنواع الصقور، في إطار حرص النادي على تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على هذا الإرث العريق.

وخضعت الصقور المشاركة لتقييم دقيق وفق معايير محددة لاعتماد الفائزين في مختلف الفئات، شملت عدداً من المواصفات التنافسية، أبرزها منطقة الرأس والعين، ونعومة الريش، واللون، والعاتق، والمنحر، والفندوة، والمناكب وغيرها، مع تطبيق أعلى معايير الشفافية من قبل لجنة التحكيم باستخدام الوسائل الحديثة وباحترافية عالية.

ويشهد الموسم الحالي ضمن أجندة نادي أبوظبي للصقارين تنظيم بطولات متنوعة، من بينها ثلاث فعاليات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي انطلقت بمسابقة كأس رئيس الدولة للهدد خلال الفترة من 24 ديسمبر 2025 إلى 20 يناير 2026، تلتها مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور من 10 إلى 27 يناير الجاري، ثم مزاينة كأس رئيس الدولة يومي 24 و25 يناير الجاري.

كما نظم النادي مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور من 5 إلى 8 ديسمبر 2025، إلى جانب سباقات التلواح التمهيدية على فترتين، الأولى من 5 إلى 8 نوفمبر، والثانية من 19 إلى 22 نوفمبر، إضافة إلى دوري مسابقة الإمارات للصيد بالصقور على مدار أيام 3 و4 و10 ديسمبر 2025.

وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور منصة محورية في تعزيز الإرث والهوية الوطنية، وحماية تراث الإمارات، وتواصل الأجيال، والارتقاء بهذه الرياضة، بنجاح مستدام على مدار 13 نسخة.

وأضاف أن المسابقة شهدت تطوراً كبيراً رسخ مكانتها في قلوب المشاركين، من خلال تبني خطط تطويرية ترتقي بها إلى مستوى التطلعات، لاسيما أنها تحمل اسماً غالياً وعزيزاً، وأسهمت في تطوير قدرات المتنافسين، وجسدت القيم الرياضية والالتفاف حول هذه الرياضة الأصيلة ذات التاريخ العريق.

من جانبه، أوضح محمد الرميثي، مدير إدارة الفعاليات في نادي أبوظبي للصقارين، أن المسابقة تحظى بمكانة مرموقة ودور محوري في الحفاظ على الهوية الوطنية، انطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونوه إلى أن المسابقة أسهمت في إبراز جهود دولة الإمارات في تعزيز الروابط التراثية والثقافية مع الدول الخليجية، من خلال تخصيص مسابقة للخليجيين، وكذلك تمكين المرأة عبر مشاركتها في البطولة المخصصة لها، إلى جانب الفئات الأخرى، في تجمع رياضي كبير يرسخ استدامة الإرث التراثي والثقافي لهذه الرياضة، ويعمق الوعي بالحفاظ عليها وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة.