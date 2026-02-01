الشارقة : اللجنة التنظيمية للمنافذ تستعرض حركة المسافرين وتتابع تطوير منفذ المدام

الشارقة في الأول من فبراير/وام/ عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية اجتماعها الأول لعام 2026 بمركز شرطة المدام الشامل برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة بحضور العقيد مطر سلطان الكتبي مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات في القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى جانب أعضاء اللجنة ممثلي الجهات العاملة في المنافذ الحدودية.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد أمس مؤشرات حركة القادمين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية بإمارة الشارقة لعام 2025 .

وبلغ إجمالي عدد المسافرين أكثر من 7 ملايين و 600 ألف مسافر بما يعكس النمو المتواصل في حركة العبور وأهمية تعزيز الجاهزية التشغيلية والأمنية للمنافذ.

وتصدّر منفذ خطمة ملاحة الحدودي حركة العبور بواقع 5 ملايين و 290 ألف مسافر مسجّلًا نموًا بنحو 8٪ مقارنة بعام 2024 فيما بلغ عدد المسافرين عبر منفذ المدام الحدودي نحو 351 ألف مسافر إضافة إلى ما يزيد على مليوني مسافر عبر نقاط دبا الحصن الحدودية.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل في المنافذ الحدودية شملت متطلبات الجهات الأمنية والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة الأداء والجاهزية التشغيلية.

وعقب الاجتماع قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى منفذ المدام الحدودي اطلعت خلالها على الأعمال الجارية لتطوير البنية التحتية القائمة في المنفذ استعدادًا لتفعيل عمليات التخليص الجمركي واستقبال البضائع الواردة والصادرة بمختلف أنواعها من بينها تركيب جهاز فحص الشاحنات بالأشعة بما يدعم جاهزية المنفذ لعمليات التخليص الجمركي إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية وتنظيمية شاملة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة ضمن الأعمال التي تتولى تنفيذها هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وفي ختام الزيارة ثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وتعاونها ودورها الفاعل في تنفيذ أعمال التحسين والتطوير بما يسهم في رفع كفاءة منفذ المدام الحدودي وتعزيز انسيابية الحركة وتحقيق أعلى معايير السلامة والخدمة.