منصة "صاغة الإمارات ".. حضور استثنائي بمعرض الجواهر

الشارقة في الأول من فبراير/وام/ تشهد منصة "صاغة الإمارات" التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إقبالاً لافتاً من الزوار بمعرض جواهر الإمارات 2026 بمركز إكسبو الشارقة عبر حضورها الاستثنائي وتصاميمها الإبداعية التي جمعت بين عراقة التراث الإماراتي والتصاميم المعاصرة التي تبرز مهارة المصممين المحليين.

وتحتل منصة "صاغة الإمارات" موقعاً محورياً على خارطة المعرض وتستعرض نتاج مسيرة إبداعية ملهمة تعكس نضج التجربة الإماراتية في مجال تصميم المجوهرات وصياغتها .

وقدمت المصممات الإماراتيات المنتسبات للمنصة قطعاً فنية تحكي قصصاً من الشغف والإتقان مستلهمات من رحلاتهن ومعارفهن وتجاربهن الحياتية مما يمنح كل قطعة روحاً خاصة وهوية متفردة.

و قالت منى السويدي مديرة المكتب التنفيذي بغرفة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" إن المنصة شهدت زيادة ملموسة بنسبة 10% في عدد المنتسبات مؤكدة أن المؤشر الأهم للنجاح ليس فقط في العدد بل في الاستدامة والتمكين حيث بات بالإمكان رؤية المصممات وهن ينتقلن من مرحلة الدعم إلى مرحلة الاستقلال المهني من خلال قدرتهن على الاستثمار في أجنحتهن الخاصة وتوسعة أعمالهن مما يثبت أنهن قادرات على الوقوف على أرض صلبة في سوق العمل بمتابعة من منصة "صاغة الإمارات" كمظلة وطنية تجمع المبدعات من إمارات الدولة .

وشددت على أن المنصة تحتفي بالموهبة الإماراتية أينما كانت وتدفع بها نحو آفاق العالمية وأشارت إلى أن الزيارات الميدانية لمتاحف الشارقة من قبل المنتسبات للمنصة أثمرت استلهام مجموعة من المبدعات تصاميمهن من المخطوطات التاريخية النادرة ومنها مخطوطة "سر الكون" التي تحولت بفضل شغفهن إلى مجوهرات تجسد الخبرة والقدرة على استلهام الموروث.

ولفتت إلى أن المنصة نجحت في تحفيز المصممات الإماراتيات على استحضار جماليات رحلتهن الأخيرة إلى اليابان وتحويلها إلى قطع فنية فريدة ليستطيع الزائر أن يرى في التصاميم المحلية دمجاً ساحراً بين اللؤلؤ والأحجار الكريمة بأنامل إماراتية مبدعة تمتلك رؤية عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة ، مؤكدة أن من أبرز ملامح المشاركة الحالية للمنصة في المعرض التعاون الاستراتيجي مع معرض "لآلئ الشارقة" حيث قامت إحدى المصممات المتميزات بصياغة قطع استثنائية استوحتها من جودة وعراقة لؤلؤ الشارقة لتقدم قطعاً تحكي قصة التعاون المثمر الذي يعيد إحياء تراث الغوص على اللؤلؤ في قالب معاصر يخاطب الذائقة العصرية.

ومن النماذج الإبداعية المعروضة ضمن منصة "صاغة الإمارات" أعمال المصممة الإماراتية شيماء الطنيجي التي تثري المشهد الإبداعي في المعرض و تستمد معظم تصاميمها من الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات.

ويستثمر معرض "جواهر الإمارات" الزخم المتصاعد للإقبال الجماهيري ليقدم للزوار تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والاستكشاف والتعلم في مشهد يؤكد أن الشارقة باتت وجهة عالمية لصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة.