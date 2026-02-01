شرطة الشارقة تعزز الوعي الأمني والمجتمعي لمجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي في الأول من فبراير/وام/ تحرص شرطة الشارقة على تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى مجندي الخدمة الوطنية عبر مبادرات تفاعلية.

وأكد المقدم سالم المزروعي، نائب مدير إدارة الوقاية والمتابعة بمديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة التزام شرطة الشارقة الراسخ بدعم الشباب وحمايتهم، مشيرا إلى أن وعي الجيل القادم يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية الذي تنظمه وزارة الدفاع في مدينة زايد العسكرية و يستمر حتى الرابع من فبراير الجاري.

وأوضح المزروعي لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التواجد يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من البرامج التوعوية التي تركز على الوقاية من المخدرات، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني بين أوساط الشباب.

وتضمنت مشاركة شرطة الشارقة سلسلة من المحاضرات التوعوية والورش التفاعلية التي تهدف إلى إيصال رسائل مباشرة ومبسطة للشباب وتسليط الضوء على المخاطر المترتبة على السلوكيات الخاطئة وكيفية تجنب الوقوع في فخ الجرائم بمختلف أنواعها.

ويستعرض جناح شرطة الشارقة لوحة جدارية رمزية تضع الشاب أمام خيارين مسار النجاح الذي يقود إلى مستقبل باهر وأسرة سعيدة، ومسار الانحراف الذي ينتهي بنتائج سلبية مدمرة للفرد والمجتمع.

وأشار المزروعي إلى أن هذه الجدارية تهدف إلى تعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم في اللحظات الحاسمة.

وأكد أن مستقبل الدولة مبني على سواعد الشباب وقال : " قراركم اليوم هو ما يرسم ملامح الغد ، ونحن في شرطة الشارقة مستعدون دائما للوصول إليكم في أي مكان لتقديم الدعم والمساندة لضمان سيركم في المسار السليم".

تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وبناء جسور التواصل الفعال مع فئات المجتمع كافة، لاسيما الشباب، لضمان بيئة وطنية آمنة ومستقرة.