نادي الشارقة للصحافة ينظم جولة بمصنع مليحة للألبان للإعلاميين المشاركين في"إكسبوجر"

الشارقة في الأول من فبراير/وام/ نظّم نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم جولة ميدانية لعدد من الإعلاميين المحليين والدوليين المشاركين في المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2026» إلى مصنع مليحة للألبان وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية في إمارة الشارقة.

شملت الجولة زيارة حظائر الأبقار والمحلب الدائري إلى جانب مرافق المصنع وخطوط الإنتاج واطّلع المشاركون خلالها على منظومة العمل المتكاملة بدءًا من أساليب الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للأبقار مرورًا بعمليات الحلب الحديثة وصولًا إلى مراحل المعالجة والتعبئة وفق ضوابط دقيقة للجودة والسلامة الغذائية.

وتعرف الإعلاميون على مراحل تصنيع منتجات الألبان بدءًا من عمليات البسترة والترشيح مرورًا بمناطق إنتاج اللبنة وخزانات التخمير وصولًا إلى آلات التعبئة ومنطقة المنتجات الجاهزة للتعبئة ودور غرفة التحكم المركزية في متابعة عمليات الإنتاج وضبط درجات الحرارة وتدفق الإنتاج بما يضمن جودة المنتجات واستقرارها وفق أعلى المعايير الصحية.

اصطحب الإعلاميين خلال الجولة رزان فهد الحمادي مدير إدارة التنمية الخضراء في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ولمياء السويدي مرشد زراعي في الدائرة إلى جانب فريق الإشراف على المزرعة وخطوط الإنتاج والذين قدّموا شروحًا وافية حول آليات الإنتاج والتقنيات المستخدمة والممارسات المستدامة المعتمدة في المزرعة والمصنع ودورها في دعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.

و قالت رزان فهد الحمادي : " نشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تنظيم مثل هذه الزيارات واستقبال الوفود الإعلامية في مصنع مليحة للألبان لما تمثله من فرصة مهمة للتعريف بهذه المشاريع الهامة تأكيدًا على مكانة الشارقة الرائدة ضمن منظومة الأمن الغذائي ودورها في توفير غذاء صحي وآمن " مؤكدة أن مشروعات مثل مزرعة مليحة للألبان تُعد نموذجًا عالميًا رائدًا ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي أيضًا باعتبارها تجارب استثنائية أثبتت نجاحها رغم التحديات من خلال منتجاتها المتوفرة في الأسواق.

واطّلع المشاركون أيضا على مرافق المصنع الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية نحو 600 طن إضافة إلى التعرف على الأنظمة الرقمية المتقدمة المستخدمة في مراقبة الجودة والتحكم في عمليات الإنتاج وتعرّفوا على مزرعة مليحة للألبان المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة أبقار من سلالة A2A2 في العالم والتي تضم أكثر من 6495 بقرة وتنتج قرابة 100 ألف لتر من الحليب الطازج يوميًا ضمن منظومة تعتمد الرعاية الصحية الطبيعية والتغذية العضوية والالتزام بأفضل ممارسات الاستدامة البيئية.

تضم المزرعة منظومة متكاملة من المرافق الداعمة للإنتاج تشمل محلبين رئيسيين ومركزًا لتصنيع خلطات الأعلاف العضوية ومحطات لتنقية المياه ومعالجة مخلفات الأبقار إلى جانب مختبرين أحدهما خاص بالمزرعة والآخر بالمصنع ومصنع لإنتاج السماد العضوي فضلًا عن مساحات مخصصة لزراعة الأعلاف العضوية تمتد على نحو 400 هكتار كما تعمل المزرعة وفق خطط توسّع مستقبلية تستهدف زيادة عدد القطيع خلال السنوات المقبلة بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم حضور منتجاتها في الأسواق الخليجية.

تأتي هذه الجولة ضمن أهداف نادي الشارقة للصحافة الرامية إلى تمكين الإعلاميين المشاركين في المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2026" من الاطلاع عن قرب على التجارب التنموية الرائدة في إمارة الشارقة ودعم نقل صورة دقيقة ومتوازنة عن المشاريع إلى الجمهور الإقليمي والدولي بما يعزز دور الإعلام شريكا فاعلا في إبراز جهود التنمية المستدامة ويُرسّخ مكانة الشارقة نموذجا متقدما في القطاعات الحيوية.