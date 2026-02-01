عمدة أثينا يقوم بجولة تعريفية بمعالم الشارقة

الشارقة في الأول من فبراير / وام / نظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس جولة تعريفية لمعالي هاريس دوكاس عمدة أثينا شملت عدة مواقع بإلإمارة تعرف خلالها على مبادرات بعض الجهات الحكومية في إطار الاحتفاء بالعاصمة اليونانية ضيف شرف النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" .

وأطلق إكسبوجر برنامج "ضيف الشرف" للمرة الأولى تكريماً للمدن التي أسهمت في فتح مسارات الفكر والعلوم والثقافة والسرد البصري عالميًا على مر التاريخ وما تركته من أثر في المعرفة الإنسانية المشتركة.

يعكس اختيار "أثينا" مكانتها الراسخة بوصفها مركزًا للفلسفة والعلم والحياة المدنية إلى جانب روابطها التاريخية مع العالم العربي عبر قرون من التواصل والتفاعل والتبادل الثقافي.

كان في استقبال عمدة أثينا الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، و خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" وسعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وسعادة علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة و مروة العقروبي مدير بيت الحكمة وعبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في "العربية للطيران".

وقال معالي هاريس دوكاس : "قد تنتمي أثينا والشارقة إلى جغرافيات ومسارات تاريخية وثقافية مختلفة إلا أننا نتقاسم قيماً أساسية مشتركة .. فكلتاهما ترتبطان بعمق بإرثهما الثقافي وتستثمران في المعرفة والمتاحف والمكتبات والتعليم وتؤمنان بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال احترام التاريخ مع احتضان الابتكار .. شكراً للشارقة على بناء جسور التواصل عبر الثقافة".

تضمن برنامج الزيارة جولة بعدد من الوجهات التي تعكس رؤية الشارقة الثقافية وإرثها ونهجها في التنمية المستدامة من بينها "بيت الحكمة" و"متحف الشارقة للحضارة الإسلامية".

وأبرزت الجولة جانباً من الإرث العلمي المشترك بين الحضارتين الإسلامية واليونانية لاسيما في مجالات الفلك والرياضيات والهندسة مجسدة التبادل العلمي والمعرفي بين حضارات شرق البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية.

وشملت الجولة زيارة عمدة أثينا مقر "مجموعة بيئة" الذي صممته المهندسة الراحلة زها حديد ويُعد من أكثر المباني استدامة وتقدماً تقنياً على مستوى العالم إلى جانب إقامة حفل عشاء في "بيت اللوال" وجهة الضيافة التراثية التي جسدت رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في منطقة "قلب الشارقة" .