الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة التسامح

القاهرة في الأول من فبراير /وام/ أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل، بما يسهم في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والمجتمعات.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، الذي يحتفي به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام، إن هذه المناسبة تمثل دعوة عالمية لتعزيز الوئام بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، انطلاقا من مبادئ الإنسانية المشتركة.

وأضاف أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل، والتأكيد على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة وثراء للإنسانية، ويسهم في دعم الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتضامنًا.