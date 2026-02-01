"إكسبوجر" يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصورة الفوتوغرافية

الشارقة في الأول من فبراير / وام / شهدت النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمنطقة الجادة و يستمر حتى 4 فبراير الجاري جلسة نقاشية متخصصة قدمها المصور والمدرب البريطاني بيت مولر تحت عنوان "هل الذكاء الاصطناعي مجرد تطور؟".

ناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على مستقبل الصورة الفوتوغرافية وطرح خلال مولر رؤية تعتبر التقنية تطورًا في الأدوات وليست بديلًا عن الرؤية الإنسانية والإبداع البشري.

وأكد أن البشرية مرت بمحطات مفصلية مشابهة مثل الانتقال من الرسم إلى التصوير الفوتوغرافي ثم من الغرف المظلمة إلى التحرير الرقمي مشيرًا إلى أن السؤال الجوهري هنا لا يتمثل في هل يهددنا الذكاء الاصطناعي بل كيف نعيد تعريف الإبداع في ظله.

وعرض مولر تجربة شخصية استخدم فيها الذكاء الاصطناعي لتحريك صوره الثابتة في عمل بصري قصير موضحًا أن هذه المقاربة ساعدته على توسيع نطاق أعماله وعززت ثقة العملاء بقدرته على مواكبة التحولات التقنية .

وأكد مولر أن الذكاء الاصطناعي سيخلق تخصصات جديدة في عالم التصوير لم تكن موجودة من قبل غير أنه شدد على ضرورة ربط استخدام هذه التقنيات بمعايير أخلاقية واضحة تشمل قضايا الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام ومفهوم الموافقة محذرًا من أن غياب الأطر التنظيمية قد يحول الذكاء الاصطناعي إلى إشكالية معقدة تهدد حقوق المبدعين.

وشهد " إكسبوجر 2026" العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم الوثائقي الاستقصائي "السر التجاري" أحد أبرز الأعمال السينمائية التي ترفع الغطاء عن الشبكات المعقّدة التي تحكم تجارة الحياة البرية عالمياً.

و أشار إلى أن فيلم "السر التجاري" فيلم وثائقي استقصائي صُوّر على مدار ست سنوات في تسع دول ويتتبع رحلة صحفيين وناشطين ومرشدين في مناطق القطب الشمالي لكشف التجارة العالمية الخفية بجلود الدببة القطبية .

عرض الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المرموقة وفاز بجائزة "الباندا الذهبية" لأفضل فيلم مستقل في مهرجان "وايلد سكرين" تأكيداً على قيمته الفنية والوثائقية وقدّم نموذجاً لدور الفيلم الاستقصائي في تحفيز النقاش الدولي حول سياسات الحماية والتجارة وحدود تأثير الصورة في إحداث التغيير.

و استعرض المصور الصحفي العراقي–الأمريكي سلوان جرجس خلال جلسة حوارية تجاربه في "قصص الصمود الإنساني" ومن أهم ما غطاه حياة اللاجئين حيث وثق حياة العراقيين والعرب في المهجر "خاصة في ديترويت" وقام بتغطية ميدانية واسعة في أوكرانيا وسوريا والعراق وتركيا وجائحة كورونا.

وكشفت المصوّرة الصحفية الوثائقية الأميركية ديان فيتزموريس الحائزة على جائزة "بوليتزر" خلال جلسة بعنوان "حديث: قلب الأسد – قصة صالح" عن تجربة مهنية وإنسانية استثنائية من خلال مشروعها "قلب الأسد" الذي وثّق رحلة تعافي طفل عراقي بعد إصابته خلال حرب العراق ضمن مشروع توثيقي طويل الأمد امتد لأكثر من عقدين من الزمن ووصفت المصوّرة تلك الرحلة بأنها من أصعب التحديات الأخلاقية التي واجهتها في مسيرتها المهنية.