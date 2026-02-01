إعلان الفائزين بمسابقتي النخبة والتغليف بـ"مهرجان العين التراثي"

العين في الأول من فبراير / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العين التراثي مساء اليوم أسماء الفائزين في مزاينة "نخبة العين" ومسابقة "تغليف التمور بدون إضافات"، ضمن فعاليات دورته الأولى التي تقام في أرض المعارض بمدينة العين وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث حتى 9 فبراير الجاري.

خصصت اللجنة 10 جوائز للفائزين بمزاينة النخبة بقيمة إجمالية 630 ألف درهم فيما خصصت لمسابقة تغليف التمور بدون إضافات عشرا مثلها بقيمة إجمالية 215 ألف درهم.

وبلغ عدد المشاركين في مزاينة نخبة العين للتمور 24 متسابقاً قدموا 1800 كيلوجرام من التمور، وفي "تغليف التمور بدون إضافات" 18 متسابقاً قدموا 360 كيلوجراماً من التمور.

وبلغت مشاركات مسابقة عسل السدر التي تم تسلمها أمس 44 مشاركاً بإجمالي 88 كيلوجراماً من العسل.

وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان كانت أغلى قيمة بيع لصندوق بقيمة 450 درهماً من صنف "نبتة مزروعي"، فيما بلغ إجمالي المبيعات للمزاد 25950 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 390 كيلوجراماً بإجمالي 130 صندوقاً.

ويواصل مهرجان العين التراثي في يومه الثاني فعالياته بباقة من الأنشطة التراثية المتنوعة، حيث تتواصل عروض الفنون الشعبية، والتجارب التفاعلية في السوق التراثي، والطهي الحي، وجدار الهمسات، إضافة إلى فعاليات قرية التراث العالمية، وغيرها من الأنشطة التي تجسد أصالة الموروث الإماراتي والعربي، وتبرز القيم الاجتماعية المشتركة، في أجواء تعكس رسالة المهرجان وتعزز تفاعل الجمهور مع فعالياته.