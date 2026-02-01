منال بنت محمد: حمدان ومكتوم بن محمد نهلا من فكر محمد بن راشد ويسيران على خطاه

دبي في الأول من فبراير/ وام/ تقدمت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، مؤكدة أن سموه قد نهل من فكر ومدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويواصل السير على خطى سموه لجعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها تنافسية في كافة المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي الذي يعد حالياً نموذجاً عالمياً يحتذي.

كما تقدمت سموها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر ة لتولي سموه مهام نائب حاكم الإمارة، مشيدةً بالجهود الحثيثة لسموه خلال هذه المسيرة لتحقيق أهداف الإمارة ومواصلة ترسيخ مكانتها على طريق النهضة الشاملة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت سموها أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم استطاعا، بدأبهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل، ترسيخ النموذج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة للمواطن كأولوية، مع الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها قاطرة للنمو المستدام، فضلاً عن جعل دبي ودولة الإمارات واحدة من أسرع دول العالم في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها التجارية على الصعيد العالمي.

وأكدت سموها أن البنية التحتية والاقتصادية والتشريعية لدبي في مختلف المجالات شهدت تطويراً كبيراً خلال مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد واللذين جسدا نموذجاً في قيم الإنسانية والتواضع والتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، وحرصا على أن يكونا خير سند لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يهب حياته لشعب الإمارات وتقدم وازدهار الدولة وجعلها أفضل دول العالم في المجالات مافة.