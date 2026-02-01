منى المري : الذكرى الـ18 لتولي حمدان بن محمد ولاية العهد تمنحنا الحافز لمواصلة العمل بإبداع وشغف

دبي في الأول من فبراير /وام/ قالت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة إن الذكرى الثامنة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مهام ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مهام نائب حاكم دبي تحمل رسالة واضحة عن استمرار القيادة في توجيه مسيرة دبي نحو الريادة والتميز، وهو ما نلمسه يومياً في المشاريع والمبادرات التي تغير حياة الناس نحو الأفضل.

وأضافت سعادتها أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بالإنجازات الرسمية، بل فرصة للتأمل في الطريقة التي صنعت بها رؤية دبي نموذجاً عالمياً للتطوير الذكي والنمو المستدام، وكيف تمكنت الإمارة من الجمع بين الطموح الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وبين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على التراث المجتمعي.

وأشارت سعادة منى المري إلى أن ما يميز هذه المرحلة هو التركيز على الإنسان كمحور لكل استراتيجية، فالقيادة تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتمكين الشباب والمبدعين والارتقاء بجودة الحياة، هو الطريق لتحقيق أثر مستدام. وقالت :"من هذا المنطلق، أرى أن كل مشروع أو مبادرة اليوم تحمل بصمة واضحة لهذه الرؤية المستقبلية".

وأشارت سعادتها إلى أن دبي لم تعد مجرد مدينة أو مركز اقتصادي، بل أصبحت نموذجاً للقيادة المستقبلية والإدارة الحديثة، حيث يُترجم كل قرار حكومي إلى أثر ملموس على المجتمع والاقتصاد، مع إشراك الجميع في الخطط التنموية، وخلق فرص لكل فئات المجتمع دون استثناء.

وأضافت أن هذه المناسبة تمنحنا الحافز لمواصلة العمل بإبداع وشغف، لتعزيز مكانة دبي عالمياً، وبناء بيئة تحفّز الابتكار والتفوق، وتؤكد أن رؤية القيادة ليست مجرد أهداف بعيدة، بل خارطة طريق قابلة للتحقيق، ونجاحات ملموسة يومياً في حياة الناس.