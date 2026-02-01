الإمارات وإستونيا تعززان التعاون في مجالي الرقابة والتدقيق

أبوظبي في الأول من فبراير/وام/ وقع "جهاز الإمارات للمحاسبة"مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة الإستوني، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الرقابة والتدقيق، وتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومات التدقيق والحوكمة الرقمية، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا.

تم توقيع المذكرة خلال استقبال معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، يانار هولم، المدقق العام لجمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، في مقر الجهاز بأبوظبي.

تهدف المذكرة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، وتعزيز التعاون في مجالات التدقيق الحكومي، وبناء القدرات، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في دعم كفاءة الرقابة والتدقيق وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتعكس هذه الخطوة حرص الجانبين على توسيع الشراكات الدولية بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على الصعيدين الإماراتي والإستوني.