نعيمة أهلي: الذكرى الـ18 لتولي حمدان بن محمد ولاية العهد تجسد مرحلة مهمة في المسيرة التنموية لدبي

دبي في الأول من فبراير/وام/ قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن الذكرى الثامنة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولاية العهد في إمارة دبي تجسد مرحلة مهمة في المسيرة التنموية للإمارة، اتسمت بتسارع التحول المؤسسي وترسيخ ثقافة إعداد القيادات القادرة على استدامة الإنجاز ومواصلة التميز، متقدمة لسموه ولشعب الإمارات بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة.

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قامت على تمكين الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها المرأة، وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً مؤثراً في رسم السياسات وصناعة القرار، بما أسهم في بروز نماذج نسائية قيادية تسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً وتعكس مكانتها مدينة للفرص والتمكين.

وأكدت أن مؤسسة دبي للمرأة تعمل وفق هذا النهج على تطوير منظومة متكاملة لبناء القيادات النسائية، وتعزيز جاهزية المرأة للمستقبل في القطاعات الحيوية، مواكبةً لتوجهات حكومة دبي نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.

وشددت على أن ما تحقق خلال هذه المسيرة يعكس رؤية قيادية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية، معربةً عن أملها في تحقيق دبي مزيداً من التقدم والريادة في ظل هذه الرؤية الاستشرافية.