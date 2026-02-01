الأفريقي التونسي يحرز لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة 2026

دبي في الأول من فبراير/وام/ توج فريق الأفريقي التونسي بلقب النسخة الـ35 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، محققاً البطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 93-77، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في ختام البطولة التي شارك فيها 10 فرق.

يعد هذا اللقب .. الثاني للأندية التونسية في تاريخ البطولة، بعد تتويج النجم الرادسي بلقب نسخة عام 2018، فيما سجل منتخب الإمارات إنجازاً ببلوغه المباراة النهائية للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حسم فريق الاتحاد الليبي المركز الثالث لصالحه، بعد فوزه على فريق بيروت اللبناني بنتيجة 98-95، في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية.