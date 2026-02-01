رئيس البرلمان العربي يدين خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة في الأول من فبراير/وام/ أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الخروقات الخطيرة والمتعمدة التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرارها في استهداف المدنيين ونسف المنازل مما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 مواطنا فلسطينيا.

وأكد اليماحي في بيان صادر اليوم أن هذه الخروقات تمثل استخفافا بجهود الوسطاء ونسفا لأي التزام بالتهدئة، مشددا على أن ما يجري في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة فورية.

وحمل رئيس البرلمان العربي " الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، وطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".