شباب الأهلي ويونايتد إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

عجمان في الأول من فبراير/وام/ تأهل فريق شباب الأهلي، حامل اللقب، إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على خورفكان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفي الدور ذاته، حقق فريق يونايتد، الممثل الوحيد المتبقي لأندية دوري الدرجة الأولى في البطولة، مفاجأة كبرى بتغلبه على فريق الوحدة بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.