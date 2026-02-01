محمد الشرقي يشهد حفل افتتاح بطولتي الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو وكأس العرب ويشيد بالمستوى التنظيمي

الفجيرة في الأول من فبراير/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المنافسات الرياضية الدولية التي تنظمها وتستضيفها إمارة الفجيرة في تطوير تنافسية القطاع الرياضي في الإمارة، ودعم التحولات التنموية والشاملة التي تشهدها على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، افتتاح بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو في نسختها الثالثة عشرة، وبطولة كأس العرب السادسة للتايكواندو، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة.

وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبطولات الرياضية التي تقام على أرض الفجيرة، وتعزز رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية في مجال الرياضة.

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، في كلمته الرئيسية في حفل الافتتاح: "إن اجتماع هذا الحضور الكبير على أرض الفجيرة، يجسّد رسالة الرياضة في التقارب والتنافس الشريف، ويعكس ما تتمتع به الإمارة من مكانةٍ متنامية على خريطة استضافات البطولات الدولية".

وأضاف الزيودي:"يأتي هذا الحدث ضمن توجيهٍ وطنيٍ واضح يؤمن بأن الرياضة منصة لصناعة الأمل، وبناء الإنسان، وتعزيز سمعة الدولة عالمياً من خلال تنظيم بطولات تُدار بأعلى المعايير وتقدم تجربة رياضية تليق باسم الإمارات وبطموحات شبابها".

من جانبه، قال الدكتور تشوي تشونغ وون رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، في كلمته خلال الافتتاح: "منذ انطلاقة البطولة في 2013، نمت بطولة الفجيرة المفتوحة لتصبح من أرقى البطولات الدولية في العالم، لتغدو رمزًا للتميز والاستمرارية في رياضتنا".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للتايكواندو، برئاسة عضو المكتب التنفيذي الدكتور أحمد الزيودي وإلى نادي الفجيرة للفنون القتالية وإلى جميع الشركاء لما يبذلونه من التزام واحترافية على الدوام".

وشهد سموه جولات المنافسات الأخيرة في الافتتاح، مشيدًا بالمستوى التنظيمي والفني لحفل افتتاح البطولتين، وكرم شركاء ورعاة البطولتين وأبرزهم وزارة الرياضة، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والاتحاد للمياه والكهرباء.

حضر الحفل رؤساء اتحادات التايكواندو من مختلف دول العالم، وعدد من الرياضيين والإعلاميين والجمهور.