"خيول ياس" تحرز "ثلاثية" في السباق الثامن بنادي العين للفروسية

العين في 2 فبراير/ وام/ اختتم نادي العين للفروسية والرماية، مساء أمس، السباق الثامن في الموسم من 9 أشواط، بمشاركة 135 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز بلغت 520 ألف درهم.

وأحرزت خيول ياس للسباقات ثلاثية، وكان الفوز الأول بواسطة "صارم" بإشراف ايريك ليجري، وقيادة قيس البوسعيدي في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وجاء الفوز الثاني عبر "ياسات" بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس سلفستر دي سوزا في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة مهرات وأفراس (أ) عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، بينما حقق "عمار" الفوز الثالث بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوزا "ثنائية"، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم.

وافتتح "مبهر العين" للمالك والمدرب غدير عبد الله عايض المنصوري، بقيادة ساندرو بايفا الفوز في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما حصد "أي بي طحان" لعبد الرحيم سالم، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وحقق "إس معدن" لمزرعة العين، بإشراف ماسيج كاتشبريك، وقيادة صمويل ليجري، لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة مهرات وأفراس (ب) عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

وأحرز "أطلس" لعلي عبد العزيز العويس، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تمكن "جبران" لنورا للسباقات، من تحقيق الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس راي داوسون بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

وأهدى "الزافي" الثنائية لعلي عبد العزيز العويس، والمدرب حمد المرر، والفارس البرازيلي برناردو بينيرو، في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

كما توج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بالنادي.