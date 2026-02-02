"الوطنية للتصلب المتعدد" تطلق الدورة الثانية من برنامج "الابتكار لدعم الدمج"

أبوظبي في 2 فبراير/ وام/ أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، الدورة الثانية من برنامج "الابتكار لدعم الدمج"، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل 6 جامعات رائدة موزعة على 11 حرماً جامعياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتأتي هذه الدورة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، حيث تركز الدورة الثانية على تعزيز قدرات الطلبة في مواجهة التحديات المرتبطة بمجال التصميم الدامج، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل التفاعلية، إلى جانب تنظيم تحدٍّ وطني للتصميم.

وتركّز هذه الورش على تمكين الطلبة من ابتكار حلول تصميمية عملية ودامجة تستجيب للتحديات الإدراكية، ومتطلبات التنقل، وقضايا التواصل، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لأصحاب الهمم.

وتشارك في الدورة الثانية من البرنامج كل من كليات التقنية العليا، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة أبوظبي، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة الشارقة، وجامعة العين.

وبدعم من هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" بصفتها الشريك الرئيسي للبرنامج، يستند البرنامج في نسخته الثانية إلى مخرجات الدورة الأولى، التي شهدت تطوير الطلبة لمشاريع تصميمية دامجة وعملية، هدفت إلى معالجة تحديات الوصول في الحياة اليومية. ويمكن الاطلاع على المشاريع الفائزة في الدورة الأولى عبر الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.

وسيقوم الطلبة خلال البرنامج بتوثيق وعرض مفاهيم تصميم مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول فعّالة لتحديات الوصول، وذلك ضمن تجربة تعليمية تطبيقية تعزز العمل التعاوني بين مختلف التخصصات الأكاديمية، على أن يتم في ختامها تكريم المشاريع المتميزة ومنحها جوائز مرموقة بدعم من شركة "تكنيب إنيرجيز" "Technip Energies"، الشريك الداعم للجوائز.