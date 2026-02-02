افتتاح مختبر"أمسبيك" في مجمع دبي للعلوم

دبي في 2 فبراير/ وام/ أعلنت مجموعة أمسبيك، الشركة المتخصصة عالميا في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، عن افتتاح مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمع دبي للعلوم، في خطوة تعكس التزامها بدعم نمو قطاعي الزراعة والأغذية في دولة الإمارات، وتعزيز منظومة السلامة والجودة بما يواكب التوجهات الوطنية نحو الامتثال للأطر التنظيمية والتجارية وترسيخ معايير الأمن الغذائي.

ويشكل المختبر الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية العلمية في دبي، حيث يوفر من مقره الإقليمي في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، خدمات تحليل متقدمة عالية الدقة للمنتجات الزراعية، وأعلاف الحيوانات، والأغذية والمشروبات، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الشفافية وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال فالنتين روسيل النائب التنفيذي للرئيس لقسم المنتجات الزراعية والغذائية في المجموعة، إن افتتاح المختبر في دبي يمثل محطة إستراتيجية لدعم العملاء في مختلف مراحل سلسلة التوريد، مؤكدا أن هذا الاستثمار يعكس الثقة بمكانة الإمارات مركزا إقليميا للاختبارات المتخصصة والاعتمادات الدولية، في ظل الطلب المتزايد عالميا على الدقة والموثوقية.

من جانبه أكد مروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم مجمع دبي للعلوم، أن استقطاب شركات علمية عالمية يعزز سلاسل القيمة الغذائية والزراعية، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ويواكب أجندة دبي الاقتصادية D 33 ورؤية نحن الإمارات 2031.

ويضم المختبر أكثر من 30 محللا وخبيرا تقنيا، ويعمل على مدار الساعة، باستخدام أحدث التقنيات لإجراء تحليلات لمخلفات المبيدات والسموم الفطرية وبقايا الأدوية والمعادن الثقيلة والاختبارات الجينية والجزيئية، ما يعزز مكانة دبي والإمارات وجهة عالمية للابتكار العلمي والتبادل التجاري.