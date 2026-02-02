جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث التعاون الأكاديمي مع "غويلف" الكندية

أبوظبي في 2 فبراير/ وام/ بحث مسؤولو جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ووفد من جامعة غويلف الكندية، سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وطرق التدريس والبحث العلمي، بما يواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي ويدعم الابتكار وجودة المخرجات الأكاديمية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرص التبادل الطلابي بين الجامعة ونظيراتها في كندا، بما يسهم في إثراء التجربة التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات الثقافية والعلمية، والاستفادة من تجارب أكاديمية متنوعة.

ويأتي اللقاء، الذي عقد في مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي وبحث فرص الشراكة في المجالات التعليمية والبحثية،

وأكدت سعادة الدكتورة نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجهات الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بما يخدم الطلبة ويدعم رسالتها في تطوير التعليم والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى حرص الجامعة على بناء شراكات إستراتيجية فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، ووضع أطر عملية تسهم في تفعيل مجالات التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.