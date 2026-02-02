"مؤسسة القلب الكبير" توظّف السرد البصري لدعم العمل الإنساني في "اكسبوجر 2026"

الشارقة في 2 فبراير/ وام/ تتحوّل الصورة في المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2026"، من أداة توثيق إلى فعل إنساني يحمل معنى العطاء، ومن خلال مبادرة بصرية خاصة تنطلق من كتاب فوتوغرافي إنساني توظّف "مؤسسة القلب الكبير" السرد البصري لدعم برامجها الإنسانية المستمرة، داعية الجمهور إلى التفاعل مع الصور بوصفهم شركاء في إحداث أثر إيجابي يتجاوز حدود المعرض.

وتقدّم المؤسسة معرضاً فنياً بصرياً يستند إلى كتاب "من عدسة ابن الشارقة"، وهو كتاب فوتوغرافي أُنجز من خلال تعاون مؤسسي بين المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ومؤسسة القلب الكبير.

ويضم المعرض مجموعة مختارة من الصور التي التقطها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، خلال زيارات ميدانية رافقت أعمال المؤسسة الإنسانية في عدد من الدول.

وتشكّل المختارات الواردة في الكتاب الأساس الفني للمعرض المقام ضمن "اكسبوجر 2026"، حيث تُعرض مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية للبيع في إطار مبادرة إنسانية، تهدف إلى تحويل التقدير الفني إلى دعم ملموس للعمل الإنساني، وتقدّم الصور لغة بصرية تأملية تبتعد عن الأطر التقليدية للتصوير الإنساني مركّزة على اللحظات الهادئة والحضور الإنساني وملامح المكان كما رآها المصوّر بعدسته.

ويضم المعرض أيضاً كتاب "ما تبقى من الذاكرة"، الذي يقدّم قراءة بصرية لعمل مؤسسة القلب الكبير في سياقات النزوح، مسلّطاً الضوء على قصص الصمود والاستمرارية في حياة المجتمعات المتأثرة، عاكسا التزام المؤسسة طويل الأمد بدعم الإنسان في مختلف الظروف.

ويدعو المعرض زوّاره إلى دعم رسالة مؤسسة القلب الكبير الإنسانية من خلال اقتناء الصور المعروضة، حيث تُخصّص عائدات البيع بالكامل لدعم برامج المؤسسة الإنسانية.

ويأتي ذلك ضمن تجربة "اكسبوجر 2026" المتكاملة في عالم السرد البصري، وانسجاماً مع شعار دورته العاشرة "عقد من السرد القصصي البصري"، ليجسّد التقاء رؤية "اكسبوجر" ومؤسسة القلب الكبير، حول قوة الصورة في بناء التعاطف وتعميق الفهم وتحفيز الفعل الإنساني وربط الفن بالمسؤولية الإنسانية بروح صادقة وعميقة.