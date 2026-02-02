بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بـ"حق الليلة" في ساحة مدينة خليفة

أبوظبي في 2 فبراير/وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية "حق الليلة" في ساحة مدينة خليفة، ضمن أجواء احتفالية نابضة بالفرح، لإدخال البهجة والسرور على أفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة وذلك دعما للهوية الإماراتية الأصيلة، وحرصاً على صون العادات والتقاليد المتوارثة ونقلها عبر الأجيال.

شهدت الفعالية حضوراً واسعاً من الأطفال والعائلات ومختلف الفئات العمرية، لإشراكهم في أنشطة مجتمعية ممتعة وهادفة عكست أجواء روح الكرم والتلاحم الاجتماعي، واستعادت الجدات والأمهات ذكريات طفولتهن، وشاركن الأطفال فرحتهم احتفاءً بهذه المناسبة التراثية العريقة.

وإسعاداً لأفراد المجتمع في مدينة خليفة، تضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الفقرات التراثية والمسابقات في الألعاب الشعبية، مثل اليولة، إلى جانب الجلسات التراثية، وتقديم المأكولات الشعبية التي أضفت على الحدث طابعاً أصيلاً ومميزاً.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة على مدار العام في مرافقها المجتمعية، لتعزيز جودة الحياة، وإسعاد فئات المجتمع، وترسيخ الروابط الأسرية، وذلك عبر توفير تجارب مميزة في هذه المرافق التي باتت وجهات مفضلة للعائلات، لما تتمتع به من بيئة آمنة وجاذبة للجميع.