جامعة أبوظبي شريكا داعما رسميا لدورة ألعاب الماسترز 2026

أبوظبي في 2 فبراير / وام / أعلنت جامعة أبوظبي عن اعتمادها شريكا داعما رسميا لدورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، المقررة خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير الجاري بعدد من المواقع الرئيسية مثل جزيرة الحديريات، ومركز أدنيك أبوظبي، ومدينة زايد الرياضية.

تنسجم هذه المشاركة مع الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وتعزيز أهمية اتباع أسلوب حياة صحي عبر مختلف المراحل العمرية، والارتقاء بجودة الحياة عبر مبادرات قائمة على أسس علمية مدروسة.

وتعد ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 فعالية رياضية متعددة التخصصات تقام على مدار 10 أيام، ومن المتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من المشاركين عبر أكثر من 20 موقعاً، في إطار منافسات تشمل 38 رياضة متنوعة، من بينها ست رياضات تراثية تعكس الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار رعايتها لهذه الألعاب، ستقدم جامعة أبوظبي برنامجاً ميدانياً رئيسياً في جزيرة الحديريات، بإشراف كلية العلوم الصحية، يشمل فحوصات صحية وأنشطة توعوية تفاعلية حول الحفاظ على الحيوية الجسدية والقدرات الوظيفية في مراحل العمر المتقدمة، بالإضافة إلى ورش تطبيقية تراعي احتياجات كبار السن والعائلات والمجموعات المجتمعية.

وتهدف هذه الأنشطة إلى ترجمة المخرجات البحثية للجامعة وخبراتها السريرية إلى إرشادات عملية قابلة للتحقيق، بما يسهم في تعزيز القدرة الحركية، وتحسين الأنماط الغذائية، وترسيخ ممارسات سلوكية يومية قائمة على الوقاية، والحفاظ على الكفاءة الوظيفية للجسم، بما يُسهم في إطالة سنوات العمر المصحوبة بالصحة والاستقلالية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "تنطلق مشاركة الجامعة في دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 من كونها منصة لتوظيف مخرجات البحث العلمي في مبادرات ميدانية تخدم المجتمع بشكل مباشر، ومن خلال الاستفادة من خبرات كلية العلوم الصحية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية، ستنفذ الجامعة مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تستند إلى معايير علمية موثوقة، وتسهم في تشجيع الأفراد على تبني أسلوب حياة أكثر صحية ونشاطاً، بما يواكب الرؤية بعيدة المدى للإمارة في مجال التقدم في العمر بصحة جيدة، وبناء مجتمع أكثر نشاطاً واستدامة وصحية".

وتؤكد مشاركة جامعة أبوظبي في دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات التعليم العالي في تحقيق الأولويات الوطنية، من خلال شراكات مؤسسية مع الجهات الحكومية ومنظمي الفعاليات، وتحويل المعرفة البحثية والتعليمية والخبرات السريرية إلى أثر مجتمعي مستدام وقابل للتوسع، يدعم مستهدفات "رؤية أبوظبي الرياضية 2040" و"الاستراتيجية الوطنية للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2031.

وستتاح للجمهور إمكانية الدخول إلى مناطق مجتمعية مختارة ضمن دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بما يفسح المجال أمام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ويسهم في دعم ممارسة الأنشطة الصحية.

ودعت جامعة أبوظبي السكان والعائلات والمؤسسات المجتمعية إلى زيارة برنامجها الميداني في جزيرة الحديريات، إضافة إلى المركز الاجتماعي في أدنيك أبوظبي والمشاركة في أنشطة تفاعلية، واكتساب معارف صحية قابلة للتطبيق، والانطلاق بخطوات عملية نحو تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.