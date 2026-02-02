الهيئة الوطنية للإعلام وتيك توك تبحثان تعزيز التعاون المشترك

دبي في 2 فبراير/وام/ بحث سعادة محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع شانت أوكنايان، نائب رئيس الأعمال العالمية في شركة تيك توك، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركة تيك توك، بهدف توسيع الشراكات، وتمكين الشركات وصناع المحتوى من مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى الإعلامي.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي في هذا الصدد أهمية التعاون مع المنصات العالمية لتمكين الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاستفادة من المنصات الرقمية بوصفها أدوات فاعلة في تطوير قدرات المبدعين والمؤسسات المحلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التعاون مع الشركات الرقمية الكبرى باعتباره جزءاً أساسياً من رؤيتها المستقبلية لبناء بيئة إعلامية رقمية متطورة ومتوازنة، تُحفّز الابتكار، وتدعم النمو المستدام في قطاع الإعلام، مع الحفاظ على القيم المجتمعية.

وأشار نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن التعاون مع شركة تيك توك يسهم في دعم الإبداع، وتمكين المواهب الوطنية، ويفتح آفاقا أوسع للنمو أمام صناع المحتوى والشركات العاملة في قطاع الإعلام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها مركزا عالميا مؤثرا على الخريطة الإعلامية العالمية.

وتحرص الهيئة الوطنية للإعلام على تعزيز التعاون والتواصل مع الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، بما يعزز الاقتصاد الرقمي، ويرتقي بجودة المحتوى، ويوفر بيئة متقدمة لممارسة أعمالها في دولة الإمارات، مستندةً إلى ما تمتلكه الدولة من إمكانات وبنى تحتية متطورة وكفاءات ومواهب قادرة على دفع مسارات النمو والابتكار في قطاع الإعلام.