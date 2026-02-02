300 ممرض وممرضة يتلقون تدريبيا بمجال تعزيز الرعاية المدرسية بأبوظبي

أبوظبي في 2 فبراير/ وام/ شارك أكثر من 300 ممرض وممرضة من مدارس أبوظبي والعين والظفرة في برنامج تدريبي متقدم نظمته "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، ضمن جهودها لتعزيز كفاءات ممرضي المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك عبر أكثر من 37 ساعة تعليم طبي متقدم يجمع بين التدريب الحضوري والافتراضي.

يهدف البرنامج إلى تزويد الممرضين والممرضات بأحدث المعارف الطبية والمهارات السريرية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للطلبة، مع التركيز على احتياجاتهم الجسدية والنفسية والعاطفية، ويشمل ذلك تدريب جميع مسؤولي التمريض ضمن نموذج "تدريب المدربين" والإشراف على ممرضي المدارس أثناء التدريب.

تضمنت محاور التدريب الصحة النفسية والسلامة المدرسية، اضطرابات الأكل، مشاكل النطق والسمع المبكرة، التنمّر، الاكتئاب، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والوقاية من الإصابات، إلى جانب رعاية المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، والصرع، والربو، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، والرعاية الصحية للأطفال من أصحاب الهمم، بما في ذلك متلازمة داون والتوحد والشلل الدماغي.

وركّز البرنامج على تعزيز استراتيجيات التعلم النشط في التثقيف الصحي، وتطوير مهارات الصحة المدرسية الأساسية، بما في ذلك الإنعاش القلبي والرئوي، والعلاج بالأكسجين، ومكافحة العدوى، وإعطاء الأدوية والتطعيمات، وغيرها.

قدم البرنامج خبراء من "عيادات صحة"، و"صحة"، ومستشفى الشيخ خليفة، ومستشفى التأهيل التخصصي، إضافة إلى جامعات ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، وجامعة نيويورك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية.