جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل تنظّم فعاليات ثقافية وقرائية تزامناً مع عام الأسرة

العين 2 فبراير/وام/ نظّمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل سلسلة من الفعاليات الثقافية والقرائية، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة 2026، في إطار حرصها على دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها الرامية إلى بناء مجتمع معرفي متماسك، وتعزيز ثقافة القراءة باعتبارها ركيزة أساسية في التنشئة السليمة وبوابة رئيسة للوعي والإبداع.

تهدف الفعاليات التي يجري تنظيمها بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية إلى ترسيخ القراءة عادة يومية لدى الأطفال والناشئة وأفراد المجتمع، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في غرس حب المعرفة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية ومثقفة.

شملت الفعاليات زيارات للمكتبة المتنقلة الذكية إلى عدد من المدارس الحكومية، بهدف نشر ثقافة القراءة بين الطلبة وتحفيزهم على التفاعل مع الكتاب بأساليب مبتكرة تضمنت مدرسة الرفاعة، مدرسة الراقية، مدرسة شما بنت محمد (حلقة 1)، مدرسة محمد بن خالد (حلقة 2)، عين الفاضية للشراكات، روضة النخيل، روضة السوسن، مدرسة سلطان بن زايد (حلقة 2)، ومدرسة السلامات، وسط تفاعل إيجابي من الطلبة والهيئات التعليمية.

فيما استقبلت الجمعية، ضمن برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي، أعضاء مكتبة أجيال المستقبل بشكل دوري كل يوم أحد من كل أسبوع وقُدّمت لهم باقة من الفعاليات التفاعلية المتنوعة، شملت قراءة القصص، وورش عمل تعليمية وتنموية، وأنشطة تعزز التفكير الإبداعي وحب الاستطلاع.

وفي السياق ذاته، استقبلت الجمعية وفداً يابانياً قام بجولة تعريفية في قاعات المكتبة، اطلع خلالها على البرامج الثقافية والمعرفية المقدمة، بما يعكس البعد الحضاري والتبادل الثقافي الذي تحرص عليه الجمعية.

وفي إطار تنفيذ برنامج الوراقين – رابطة السياحة، نظّمت الجمعية محاضرة ثقافية بعنوان "المتاحف في دولة الإمارات" قدمها المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية تراث العمران، بحضور الشيخ سالم بن ركاض العامري وعدد من كبار المواطنين من مؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في مقر جامعة أبو ظبي.