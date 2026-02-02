"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"يشهد توقيع 17 مذكرة تفاهم ويتيح تمويلات بـ 100 مليون درهم

الشارقة في 2 فبراير / وام / شهدت الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 أمس توقيع 17 مذكرة تفاهم تتعلق بإبرام شراكات استراتيجية رسمية إلى جانب فتح فرص تمويل بقيمة 100 مليون درهم استهدفت تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار في قطاعات التمويل والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم بما يدعم توسعها المستدام ويعزز جاهزيتها للانتقال إلى أسواق أوسع.

جاء توقيع المذكرات بحضور سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في "منطقة ڤولت" التي خصصها المهرجان لإبرام الصفقات والشراكات برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات في جميع محطات رحلتها الريادية ابتداءً بالتمويل المبكر وبناء القدرات وصولاً إلى دعم التوسع في الأسواق.

جمعت هذه المذكرات بين جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات كبرى ورواد في منظومة ريادة الأعمال لتؤسس عملية تركّز على تطوير أدوات النمو وتوسيع فرص التمويل وتعزيز الجاهزية التشغيلية والتقنية للشركات الناشئة.

وقالت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي إن الشراكات التي أُبرمت في (منطقة ڤولت) تجسد رؤيتنا لتطوير منظومة ريادية متكاملة في الشارقة حيث يلتقي رأس المال مع السياسات والمواهب لدعم مشاريع قادرة على النمو وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

من جانبه قال علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة ونائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول (امارات) إن "إمارات" ملتزمة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية و نفخر برعاية إمارات لمنطقة ڤولت في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لما تسهم به هذه الرعاية في إنشاء منصات فاعلة تدعم رواد الأعمال .

وتوزعت مذكرات التفاهم التي وقعها "شراع" على عدة قطاعات اقتصادية أبرزها التمويل والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية و تسهيل حصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل ورأس المال والبنية التحتية المالية للمشاريع في المراحل المبكرة وتعزيز جاهزية هذه الشركات للتوسع المستدام.

وفي هذا الإطار وقّع "شراع" مذكرة تفاهم مع شركة "زيلو" منصة الائتمان الخاص الرائدة والمبتكرة في الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة بحضور دهانوش أرجون الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة .

تهدف المذكرة إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال العامل من خلال آليات تمويل مبتكرة تشمل إنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليون درهم إلى جانب حلول تمويل الفواتير بما يساعد الشركات على تجاوز تحديات الحصول على أدوات التمويل البديل والتدفقات النقدية خلال مراحل النمو المبكر والتوسع.

ووقّع "شراع" شراكة مع "بنك الإمارات دبي الوطني" بحضور حمد محمد زايد رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للشركات في البنك تركّز على تمكين دعم منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي يدعمها "شراع" من خلال توفير حلول مصرفية متكاملة لدعم استمرارية الأعمال تشمل تسهيل الوصول إلى الحسابات المصرفية وتحسين كفاءة المعاملات وتقديم خدمات مالية مصممة خصيصاً لاحتياجات هذه الشركات.

وفي مجال التكنولوجيا المالية وقّعت شراع شراكة مع "الفردان للصرافة" بحضور حسن جابر الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ناو" تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى حلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.

فيما أبرم مركز "شراع" شراكة مع "إي آند" بحضور سعيد الزرعوني الرئيس التنفيذي للمشتريات في المجموعة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول إلى المشتريات وفتح قنوات جديدة للاستثمار وبناء منظومة تعاون مستدامة.

وفي إطار سعيه لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للمستقبل أبرم "شراع" مجموعة من الشراكات الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا التطبيقية بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات والبنية التحتية والفرص الصناعية اللازمة للنمو والتوسع .

ومن بينها هذه الشراكات شراكة مع "أرابيك دوت إيه آي" أكاديمية تدريب ذكاء اصطناعي باللغة العربية بحضور نور الحسن الرئيسة التنفيذية للشركة.

تضمن الشراكة بناء قدرات قوية في الذكاء الاصطناعي عبر برامج تدريبية منظمة وإرشاد متخصص بما يتيح للشركات الناشئة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً وفق متطلبات السوق.

كما وقّع "شراع" شراكة مع "ماكس بايت" بحضور فيسواناثان تي المدير التقني للشركة تركّز على تعزيز الابتكار في التصنيع المتقدم من خلال تجارب تطبيقية عملية وبناء قدرات الشباب والتعاون مع "تحدي بوابة الشارقة" .

وتسعى الشراكة إلى تسهيل انتقال الشركات الناشئة من مرحلة تطوير النماذج الأولية إلى عملية الإنتاج القابل للتوسع.

وإلى جانب ذلك شهد المهرجان الإعلان عن شراكات تكنولوجية إضافية بين "شراع" و"إنش بي" بحضور بيتر أوغانيسيان المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا إضافة إلى شراكات قطاعية بين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّأد) وكلٍّ من "بوب أب" و"ري-لايف" التابعة لمجموعة بيئة و"تاتا" لخدمات الاستشارة و"تابي" و"هثيرا" بهدف تعزيز التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى عبر قطاعات متعددة وتحفيز الابتكار والنمو على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي إطار تركيز منطقة ڤولت على تمكين التوسع العابر للحدود جرى توقيع اتفاقية توزيع حصرية بين "بيك بوت" و"إيج روبوتس" لدعم توسّع "بيك بوت" في السوقين المصري والسعودي وتستفيد الشراكة من الحضور الإقليمي الراسخ لشركة "إيج روبوتس" وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق لتسريع الإطلاق التجاري لـ"بيك بوت" خارج دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية سلمان مغيمي مؤسس "بيك بوت" وخالد العبار الشريك المؤسس لشركة "إيج روبوتس" بما يعزّز دور مهرجان الشارقة لريادة الأعمال منصة تُحوِّل الشراكات الاستراتيجية إلى فرص نمو إقليمية ملموسة للشركات الناشئة.