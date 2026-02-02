نادي الإمارات العلمي يتأهل إلى بطولة "فيكس" العالمية للروبوتات

دبي في 2 فبراير/وام/تأهل نادي الإمارات العلمي إلى بطولة فيكس العالمية للروبوتات التعليمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 21 إلى 30 أبريل القادم وذلك بعد أداء تنافسي لافت في البطولة الوطنية للروبوت ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الدولة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

جاء التأهل ثمرة النتائج المتميزة التي حققها طلبة النادي خلال البطولة الوطنية التي نظمتها مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بعدما حصد الفريق 5 جوائز شملت المركز الأول في المهارات الفردية و3 جوائز تميز إضافة إلى جائزة خاصة عن فئتي المرحلتين المتوسطة والمتقدمة بما يعكس مستوى الاستعداد التقني والمهاري للطلبة.

وأسفرت نتائج البطولة عن تأهل ثلاثة فرق من الطلبة والطالبات لتمثيل النادي في المنافسات العالمية بعد تحقيقهم مراكز متقدمة ونيلهم جوائز التميز في مؤشر واضح على كفاءة الكوادر الوطنية الشابة.

وأشاد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بالإنجاز مؤكدا أن ما حققه الطلبة يجسد الرؤية الوطنية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا ويعكس الاستثمار المستدام في العقول الشابة لإعداد جيل قادر على الابتكار والمساهمة في اقتصاد المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي أن المشاركات الدولية تمنح الطلبة خبرات عملية متقدمة وتفتح أمامهم آفاق الاحتكاك بالتجارب العالمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات في ميادين العلوم والتقنية ويرسخ حضورها في المنافسات العلمية الدولية .